Настоятель Шаолиньского монастыря лишен духовного сана за нарушение буддийских заповедей
10:05 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Буддийская ассоциация Китая решила лишить духовного сана настоятеля монастыря Шаолинь (провинция Хэнань, Центральный Китай) Ши Юнсиня после начала межведомственного расследования в его отношении. Об этом говорится в заявлении организации.
Национальная ассоциация получила доклад от хэнаньской буддийской организации об отмене принятия монашества Ши Юнсинем (мирское имя — Лю Инчэн) и согласилась лишить его духовного сана, говорится в заявлении.
Ранее Шаолиньский монастырь проинформировал, что Ши Юнсинь подозревается в «совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проекты», а также в «серьезных нарушениях буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и наличии внебрачных детей».
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