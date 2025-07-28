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Настоятель Шаолиньского монастыря лишен духовного сана за нарушение буддийских заповедей

10:05 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буддийская ассоциация Китая решила лишить духовного сана настоятеля монастыря Шаолинь (провинция Хэнань, Центральный Китай) Ши Юнсиня после начала межведомственного расследования в его отношении. Об этом говорится в заявлении организации.

Национальная ассоциация получила доклад от хэнаньской буддийской организации об отмене принятия монашества Ши Юнсинем (мирское имя — Лю Инчэн) и согласилась лишить его духовного сана, говорится в заявлении.

Ранее Шаолиньский монастырь проинформировал, что Ши Юнсинь подозревается в «совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проекты», а также в «серьезных нарушениях буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и наличии внебрачных детей».

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