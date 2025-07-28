Военнослужащего в РФ оштрафовали на 2,5 млн руб. за пораженческие разговоры — СМИ
10:32 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный суд оштрафовал российского военнослужащего на 2,5 млн рублей за положительный отзыв об украинской армии и негативную оценку действий ВС РФ. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы.
По данным издания, Сефербег Гаджиев вел пораженческие разговоры с сослуживцами осенью 2024 года. Гаджиев в ходе беседы с подчиненными сообщил им заведомо ложную информацию относительно истинного хода выполнения задач СВО, а также преувеличил успехи противника на территории Донецкой Народной Республики. Также, согласно документам, он негативно оценил действия Вооруженных сил России, отмечая свою осведомленность о якобы реальном положении ВС РФ.
После признания вины Гаджиева приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также его лишили воинского звания и права занимать должности в госорганах в течение трех лет. В ходе апелляции судьи заменили срок на штраф в размере 3 млн рублей. Срок пребывания военного под арестом суд зачел в размер назначенного штрафа, снизив сумму до 2,5 млн рублей.
НОВОСТИ
- 10:37 28.07.2025
- СберНПФ сообщил участникам программы долгосрочных сбережений размер господдержки за 2024 год
- 10:21 28.07.2025
- Собянин: Город помогает компаниям тестировать разработки в реальных условиях
- 10:20 28.07.2025
- Порядка 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии
- 10:05 28.07.2025
- Настоятель Шаолиньского монастыря лишен духовного сана за нарушение буддийских заповедей
- 10:00 28.07.2025
- Хуситы будут атаковать суда всех работающих с Израилем компаний — представитель
- 09:32 28.07.2025
- В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы
- 09:20 28.07.2025
- В Британии число пользователей VPN выросло на 1000% после ужесточения контроля
- 09:05 28.07.2025
- Выплавка стали в РФ в I полугодии снизилась на 4,8% — Минпромторг
- 09:00 28.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над регионами РФ
- 21:10 27.07.2025
- Европа собирается купить у США «огромное количество военной техники» - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать