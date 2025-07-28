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Порядка 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Германии

10:20 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 человек пострадали в результате схода с рельсов поезда в федеральной земле Баден-Вюртемберг, 25 получили тяжелые травмы. Об этом сообщила газета Bild.

Двое из трех погибших в результате инцидента были сотрудниками железнодорожной компании Deutsche Bahn, в том числе погиб машинист поезда. В полиции подтвердили, что причиной происшествия, скорее всего, стал оползень.

«Предположительно, из-за проливных дождей, которые наблюдались в районе происшествия, одна из канализационных шахт оказалась переполнена. Вода вызвала сход почвы с уклона к рельсовой колее, что, в свою очередь, привело к сходу поезда с рельсов», — говорится в пресс-релизе полиции Баден-Вюртемберга.

Авария произошла в воскресенье около 18:10 (19:10 мск) недалеко от города Ридлинген. С рельсов сошли два вагона регионального поезда Deutsche Bahn. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Поезд следовал из Зигмарингена в Ульм.

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