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НОВОСТИ

Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове в ДНР

11:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бои начались в черте Димитрова (Мирнограда), сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — сообщил глава региона.

Он также добавил, что украинская группировка на этом участке фронта оказалась в крайне затруднительном положении.

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