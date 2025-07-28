Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове в ДНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бои начались в черте Димитрова (Мирнограда), сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — сообщил глава региона.

Он также добавил, что украинская группировка на этом участке фронта оказалась в крайне затруднительном положении.