Литва разместит у границы с Белоруссией дополнительные средства ПВО — командующий армией

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) будут размещены Литвой у границы с Белоруссией. Об этом заявил журналистам командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

«Видим тенденцию, поэтому планируем дислоцировать у границы с Белоруссией дополнительные средства ПВО», — сказал он.

С этим заявлением командующий выступил на фоне инцидента, когда рано утром (около 05:00 по местному времени, совпадает с мск) в понедельник жители Вильнюса сообщили в полицию о беспилотном летательном аппарате (БПЛА), замеченном над столицей Литвы на высоте 200 м. Национальный центр управления кризисами разослал на мобильные телефоны населения уведомление о замеченном воздушном объекте неустановленного типа, который влетел на территорию Литвы якобы из Белоруссии. На основе чего утверждается о том, что БПЛА влетел в Литву с территории Белоруссии, остается неясным. Поиски, возможно, упавшего беспилотника продолжаются.