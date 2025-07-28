Обрушение в жилом доме в Астрахани произошло с 5-го по 1-й этаж, пожара не последовало

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение в жилом пятиэтажном доме в Астрахани произошло с последнего по первый этаж, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж без последующего возгорания», — сказали в МЧС.

Спасатели приступили к ручному разбору завалов.