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Сделка США с ЕС по тарифам показала, что руководство в Брюсселе надо менять — Сийярто

13:32 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сделка между США и Евросоюзом по тарифам невыгодна европейцам и стала еще одним доказательством того, что нынешнее руководство ЕС надо менять. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги воскресных переговоров в Шотландии между президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Шотландия предоставила очередные доказательства того, что в Брюсселе срочно требуется смена руководства. Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен в последние годы нанесла серьезный ущерб европейской экономике, усугубив ситуацию своим бездействием при решении вопроса о таможенных пошлинах. Европейской комиссии следовало снизить пошлины на товары из США в четыре раза еще в январе, и тогда можно было бы избежать очередного серьезного удара по европейской экономике», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.

В воскресенье Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен, что США и ЕС договорились об импортных пошлинах на все европейские товары, поступающие на американский рынок, в размере 15%. При этом ЕС не будет взимать пошлины на товары из США. Ранее администрация Трампа заявляла о намерении установить импортные тарифы на уровне 30%. Фон дер Ляйен сообщила, что для снижения американских пошлин с 30 до 15% пообещала обеспечить закупку странами ЕС американского сжиженного природного газа и ядерного топлива вместо энергоносителей из России.

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