Украина не дала ответ на предложение РФ о создании трех рабочих групп — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не получала ответа от Киева на предложение о создании трех рабочих групп для наиболее эффективного процесса обмена пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем», — ответил он на вопрос о том, поддержал ли Киев это предложение или же отверг после третьего раунда переговоров в Стамбуле.