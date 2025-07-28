Украина не дала ответ на предложение РФ о создании трех рабочих групп — Песков
14:12 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не получала ответа от Киева на предложение о создании трех рабочих групп для наиболее эффективного процесса обмена пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем», — ответил он на вопрос о том, поддержал ли Киев это предложение или же отверг после третьего раунда переговоров в Стамбуле.
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