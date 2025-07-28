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Истощение запасов ракет для THAAD вызвало беспокойство в военных кругах США — CNN

16:32 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные круги США обеспокоены, что истощение запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), произошедшее во время ирано-израильского конфликта, может ослабить роль США в системе глобальной безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники среди бывших сотрудников Пентагона и экспертов в области обороны.

«Доклады о расходе [снарядов] THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи», — отметил эксперт в области противоракетной обороны. В свою очередь бывший служащий американского военного ведомства заявил, что темп и объемы производства ракет-перехватчиков недостаточны для пополнения запасов.

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