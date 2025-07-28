«Моссад» хотел организовать беспорядки в Тегеране в ходе 12-дневной войны — разведка Ирана

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская разведывательная служба «Моссад» вместе с иранскими диссидентами планировала организовать массовые беспорядки в Тегеране после удара Израиля по тюрьме Эвин. Об этом говорится в заявлении министерства разведки исламской республики по итогам ирано-израильского конфликта.

«Удалось выявить и нейтрализовать план монархистов, действовавших под руководством „Моссада“, по созданию и отправке вооруженных групп со всей страны в Тегеран 1 тира (соответствует 22 июня по григорианскому календарю — прим. ТАСС) для совершения террористических актов на следующий день (во время удара по тюрьме Эвин 23 июня — прим. ТАСС)», — отмечается в документе.