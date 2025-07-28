Трамп утверждает, что конфликт Таиланда и Камбоджи урегулирован при содействии США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей урегулирован при посредничестве Вашингтона. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия).

«Для нас было честью вмешаться, и он [конфликт], в сущности, урегулирован, я думаю, они урегулируют его сегодня. Он длился несколько дней, а мог идти годами, погибли бы миллионы людей. Мы прекратили войну, и мы рады этому», — заявил американский лидер.

Ранее стороны конфликта в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в столице Малайзии Куала-Лумпуре, заявили, что политическому урегулированию приграничного конфликта содействовал Китай. США также выступили с посредническими инициативами для снижения напряженности между сторонами. Трамп ранее провел телефонные разговоры с камбоджийским премьер-министром Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. Американский лидер предупредил, что США не будут вести торговые переговоры с Таиландом и с Камбоджей, пока они не прекратят боевые действия.