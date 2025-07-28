Мерц заявил, что германская экономика значительно пострадает из-за пошлин США
21:20 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ в значительной степени пострадает от американских пошлин в размере 15%, но высказал мнение, что на торговых переговорах с США большего невозможно было добиться.
«Я полностью осознаю, что пошлины, которые останутся, а это прежде всего 15% против 0% для импорта в ЕС, представляют собой значительное бремя для экспортно ориентированной экономики ФРГ. Это совершенно ясно», — сказал он журналистам на пресс-конференции в Берлине. «Очевидно, большего, учитывая исходную позицию, которая у нас была с США, невозможно было добиться», — считает Мерц.
«Это означает, если говорить открытым текстом, что германская экономика значительно пострадает из-за этих пошлин», — заявил канцлер. Он отметил, что последствия такой торговой политики, однако, ощутит не только ФРГ, но и США. «Я лично не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз: этот результат не может нас устраивать, однако в создавшейся ситуации это было лучшее, чего можно было достигнуть», — полагает Мерц.
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