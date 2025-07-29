Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских БПЛА над регионами России
09:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 74 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, 22 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над территорией Смоленской области и 1 БПЛА — над территорией Ленинградской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:32 29.07.2025
- В Забайкалье возбуждено дело в отношении подростков, поджегших лес по заданию Украины
- 09:20 29.07.2025
- ВСУ бежали из харьковской Радьковки после ударов армии РФ — Марочко
- 09:05 29.07.2025
- В ХСС потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста
- 22:40 28.07.2025
- Украина приостановила выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе
- 22:00 28.07.2025
- Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне
- 21:20 28.07.2025
- Мерц заявил, что германская экономика значительно пострадает из-за пошлин США
- 20:40 28.07.2025
- Каждый пятый украинец в Польше уже подал документы для получения гражданства — посол
- 20:00 28.07.2025
- Путин подчеркнул Нетаньяху важность целостности Сирии — Кремль
- 19:20 28.07.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $70 за баррель
- 18:40 28.07.2025
- Трамп утверждает, что конфликт Таиланда и Камбоджи урегулирован при содействии США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать