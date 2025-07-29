0
0
103
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских БПЛА над регионами России

09:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 74 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, 22 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над территорией Смоленской области и 1 БПЛА — над территорией Ленинградской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 29.07.2025
В Забайкалье возбуждено дело в отношении подростков, поджегших лес по заданию Украины
0
61
09:20 29.07.2025
ВСУ бежали из харьковской Радьковки после ударов армии РФ — Марочко
0
92
09:05 29.07.2025
В ХСС потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста
0
132
22:40 28.07.2025
Украина приостановила выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе
0
664
22:00 28.07.2025
Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне
0
710
21:20 28.07.2025
Мерц заявил, что германская экономика значительно пострадает из-за пошлин США
0
679
20:40 28.07.2025
Каждый пятый украинец в Польше уже подал документы для получения гражданства — посол
0
693
20:00 28.07.2025
Путин подчеркнул Нетаньяху важность целостности Сирии — Кремль
0
714
19:20 28.07.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $70 за баррель
0
697
18:40 28.07.2025
Трамп утверждает, что конфликт Таиланда и Камбоджи урегулирован при содействии США
0
701

Возврат к списку