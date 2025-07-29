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НОВОСТИ

Нидерланды объявили двух израильских министров персонами нон грата

10:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нидерландов объявили министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу израильского Минфина Бецалеля Смотрича персонами нон грата, запретив им въезд в королевство. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Каспара Велдкампа парламенту.

В этом документе указывается, что Смотрич и Бен-Гвир «неоднократно способствовали разжиганию насилия против населения Палестины», постоянно выступая за расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и призывая к «этническим чисткам в секторе Газа».

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