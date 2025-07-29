В Забайкалье возбуждено дело в отношении подростков, поджегших лес по заданию Украины
09:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дело о теракте возбуждено в отношении двух подростков, которые подожгли лес по заданию кураторов с Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.
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