Politico назвала фантастическим обещание ЕС закупить у США энергоносители на $750 млрд

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обещание Евросоюза во избежание торговой войны с США закупить за три года американские энергоносители на сумму $750 млрд реализовать практически невозможно. С такой оценкой выступила газета Politico со ссылкой на экспертов.

По оценке издания, «ограниченные на данный момент поставки из США, технические препятствия и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок означают, что достичь цели будет невероятно сложно». По словам старшего аналитика сырьевого агентства Kpler Лоры Пейдж, сумма, предложенная сообществом, «просто заоблачная и совершенно нереалистичная».

В прошлом году Евросоюз потратил 375 млрд евро на импорт энергоносителей, в том числе 76 млрд на поставки из США, а это означает, по словам Пейдж, что сообществу придется фактически утроить американский импорт энергоносителей в течение следующих трех лет. При этом придется избегать других поставщиков, таких как Норвегия, которая поставляет более дешевый газ по трубопроводу.

По данным руководителя отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи, в настоящее время ЕС закупает 12% нефти и топлива у США. Эта цифра может быть увеличена до потолка в 14%, учитывая, что НПЗ ЕС могут обрабатывать лишь ограниченные доли специфической американской смеси нефти. «Это действительно фантастика», — констатирует эксперт.

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии также заявил на условиях анонимности, что сделка будет зависеть от «определенных обстоятельств», таких как достаточная инфраструктура СПГ в Европе и «транспортные мощности со стороны США». Однако он настаивал на том, что «цифры не взяты наобум, а основаны на анализе потребностей сообщества».

По словам одного из специалистов, ЕС как исполнительный орган власти будет способствовать поставкам из США, однако сам не играет непосредственной роли в приобретении энергоресурсов — скорее он отражает то, что «основано на намерениях частных компаний». И пока что компании не видят в этом экономического обоснования.