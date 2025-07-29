0
0
161
НОВОСТИ

На острове Сааремаа в Эстонии стартовали учения ВМС страны и союзных войск НАТО

10:20 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Sunny Beach («Солнечный берег») с участием военно-морских сил (ВМС) Эстонии и союзных войск НАТО начались на эстонском острове Сааремаа в Балтийском море, они продлятся по 30 июля. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на Генеральный штаб сил обороны страны.

В ходе маневров участники отработают сценарии защиты островной территории балтийской республики. Отмечается, что в рамках учений военнослужащие будут применять имитационные средства, в том числе холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты. Кроме того, запланировано задействование вертолетов союзников по Североатлантическому альянсу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 29.07.2025
В Минске пресечен полет неопознанного БПЛА, пострадавших нет — МО Белоруссии
0
21
11:05 29.07.2025
Один человек погиб, еще один ранен из-за атаки дрона ВСУ на машину в Белгородской области
0
66
11:00 29.07.2025
Поляки раздражены украинцами, переехавшими в Польшу — посол Украины
0
79
10:32 29.07.2025
В Ростове-на-Дону предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного
0
130
10:18 29.07.2025
Собянин: Более 250 общественных проектов москвичей получили поддержку города
0
134
10:05 29.07.2025
Politico назвала фантастическим обещание ЕС закупить у США энергоносители на $750 млрд
0
199
10:00 29.07.2025
Нидерланды объявили двух израильских министров персонами нон грата
0
172
09:32 29.07.2025
В Забайкалье возбуждено дело в отношении подростков, поджегших лес по заданию Украины
0
229
09:20 29.07.2025
ВСУ бежали из харьковской Радьковки после ударов армии РФ — Марочко
0
223
09:05 29.07.2025
В ХСС потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста
0
264

Возврат к списку