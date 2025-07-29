На острове Сааремаа в Эстонии стартовали учения ВМС страны и союзных войск НАТО
10:20 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения Sunny Beach («Солнечный берег») с участием военно-морских сил (ВМС) Эстонии и союзных войск НАТО начались на эстонском острове Сааремаа в Балтийском море, они продлятся по 30 июля. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на Генеральный штаб сил обороны страны.
В ходе маневров участники отработают сценарии защиты островной территории балтийской республики. Отмечается, что в рамках учений военнослужащие будут применять имитационные средства, в том числе холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты. Кроме того, запланировано задействование вертолетов союзников по Североатлантическому альянсу.
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