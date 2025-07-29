В Ростове-на-Дону предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного
10:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ предотвратили в Ростове-на -Дону готовившийся теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ. Задержан завербованный спецслужбами Украины гражданин одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ», — отметили в ЦОС.
По данным ФСБ, находясь за рубежом, он при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для совершения убийства с помощью самодельного взрывного устройства. У него изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.
НОВОСТИ
- 11:05 29.07.2025
- Один человек погиб, еще один ранен из-за атаки дрона ВСУ на машину в Белгородской области
- 11:00 29.07.2025
- Поляки раздражены украинцами, переехавшими в Польшу — посол Украины
- 10:20 29.07.2025
- На острове Сааремаа в Эстонии стартовали учения ВМС страны и союзных войск НАТО
- 10:18 29.07.2025
- Собянин: Более 250 общественных проектов москвичей получили поддержку города
- 10:05 29.07.2025
- Politico назвала фантастическим обещание ЕС закупить у США энергоносители на $750 млрд
- 10:00 29.07.2025
- Нидерланды объявили двух израильских министров персонами нон грата
- 09:32 29.07.2025
- В Забайкалье возбуждено дело в отношении подростков, поджегших лес по заданию Украины
- 09:20 29.07.2025
- ВСУ бежали из харьковской Радьковки после ударов армии РФ — Марочко
- 09:05 29.07.2025
- В ХСС потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста
- 09:00 29.07.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать