В Ростове-на-Дону предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили в Ростове-на -Дону готовившийся теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ. Задержан завербованный спецслужбами Украины гражданин одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, находясь за рубежом, он при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для совершения убийства с помощью самодельного взрывного устройства. У него изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.