Один человек погиб, еще один ранен из-за атаки дрона ВСУ на машину в Белгородской области

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали движущийся автомобиль в хуторе Леоновка Белгородской области. В результате погиб мирный житель, его супруга получила ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось», — написал он.