ВС РФ освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка ДНР

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13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики <…>. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства.