0
0
115
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка ДНР

13:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики <…>. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 29.07.2025
В случае смены власти не только Зеленскому придется покинуть Украину — Кнайсль
0
28
14:00 29.07.2025
Процесс нормализации отношений РФ и США идет «ни шатко ни валко» — Песков
0
68
13:33 29.07.2025
Московские врачи создали ИИ-систему для диагностики инсульта — Собянин
0
118
13:20 29.07.2025
ВС РФ отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области
0
143
13:05 29.07.2025
Кремль принял к сведению заявление Трампа о сроках урегулирования — Песков
0
163
13:00 29.07.2025
В Чехии колумбийца обвинили в поджогах в Польше, усмотрев в этом российский след
0
257
12:32 29.07.2025
Польша потеряет более $2 млрд из-за американских пошлин на товары из ЕС — Туск
0
192
12:20 29.07.2025
Два сапера погибли при разминировании БПЛА в Сальском районе Ростовской области
0
210
12:05 29.07.2025
Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту
0
224
12:00 29.07.2025
В Шереметьеве приземлился первый прямой авиарейс из Пхеньяна
0
220

Возврат к списку