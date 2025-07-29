ВС РФ освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка ДНР
13:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики <…>. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
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