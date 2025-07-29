0
0
107
НОВОСТИ

Московские врачи создали ИИ-систему для диагностики инсульта — Собянин

13:33 29.07.2025

В российской столице проводится клиническая валидация система для диагностики инсульта и отбора пациентов для хирургического лечения, работающая на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система была создана врачами городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского вместе с московской инновационной компанией в рамках грантовой программы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).

«Система встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает быстро и точно принимать решение о необходимости и эффективности операции при ишемическом инсульте, а также предлагает оптимальную тактику ведения пациента», — отметил градоначальник. ИИ-система анализирует снимки, полученные в результате процедур компьютерной томографии и магнитно-резонансой томографии.

Разработка была протестирована в стационаре больницы им. И.В. Давыдовского для анализа снимков пациентов с инсультом. Решение в каждом случае всегда принимает квалифицированный врач, а искусственный интеллект страхует человека в сложных ситуациях, обращает внимание на потенциальные риски пациента и помогает сократить вероятность диагностических ошибок.

Если эффективность технологии будет подтверждена клинически, систему могут начать применять, а затем масштабировать для использования во всех инсультной сети Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 29.07.2025
В случае смены власти не только Зеленскому придется покинуть Украину — Кнайсль
0
28
14:00 29.07.2025
Процесс нормализации отношений РФ и США идет «ни шатко ни валко» — Песков
0
68
13:32 29.07.2025
ВС РФ освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка ДНР
0
127
13:20 29.07.2025
ВС РФ отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области
0
143
13:05 29.07.2025
Кремль принял к сведению заявление Трампа о сроках урегулирования — Песков
0
163
13:00 29.07.2025
В Чехии колумбийца обвинили в поджогах в Польше, усмотрев в этом российский след
0
257
12:32 29.07.2025
Польша потеряет более $2 млрд из-за американских пошлин на товары из ЕС — Туск
0
192
12:20 29.07.2025
Два сапера погибли при разминировании БПЛА в Сальском районе Ростовской области
0
210
12:05 29.07.2025
Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту
0
224
12:00 29.07.2025
В Шереметьеве приземлился первый прямой авиарейс из Пхеньяна
0
220

Возврат к списку