Московские врачи создали ИИ-систему для диагностики инсульта — Собянин
13:33 29.07.2025
В российской столице проводится клиническая валидация система для диагностики инсульта и отбора пациентов для хирургического лечения, работающая на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система была создана врачами городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского вместе с московской инновационной компанией в рамках грантовой программы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).
«Система встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает быстро и точно принимать решение о необходимости и эффективности операции при ишемическом инсульте, а также предлагает оптимальную тактику ведения пациента», — отметил градоначальник. ИИ-система анализирует снимки, полученные в результате процедур компьютерной томографии и магнитно-резонансой томографии.
Разработка была протестирована в стационаре больницы им. И.В. Давыдовского для анализа снимков пациентов с инсультом. Решение в каждом случае всегда принимает квалифицированный врач, а искусственный интеллект страхует человека в сложных ситуациях, обращает внимание на потенциальные риски пациента и помогает сократить вероятность диагностических ошибок.
Если эффективность технологии будет подтверждена клинически, систему могут начать применять, а затем масштабировать для использования во всех инсультной сети Москвы.
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