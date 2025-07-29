Встреча Трампа и Стармера показала большие разногласия между ними — Bloomberg
14:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером показала, что между ними есть большие разногласия. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, комментируя прошедшие 28 июля переговоры двух лидеров в Шотландии.
По оценке агентства, несмотря на попытки Трампа и Стармера в своей беседе сосредоточиться на точках соприкосновения, разлад между ними был очевиден. В частности, Трамп публично раскритиковал политику британского правительства в сфере миграции, преступности, налогообложения и энергетики в жесткой манере.
Кроме того, 29 июля Трамп опубликовал в соцсети Truth Social призыв к британскому правительству увеличить нефтедобычу в Северном море. Он также заявил, что высокие налоги в Великобритании фактически делают добычу нефти бессмысленной.
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