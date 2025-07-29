0
0
219
НОВОСТИ

Встреча Трампа и Стармера показала большие разногласия между ними — Bloomberg

14:32 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером показала, что между ними есть большие разногласия. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, комментируя прошедшие 28 июля переговоры двух лидеров в Шотландии.

По оценке агентства, несмотря на попытки Трампа и Стармера в своей беседе сосредоточиться на точках соприкосновения, разлад между ними был очевиден. В частности, Трамп публично раскритиковал политику британского правительства в сфере миграции, преступности, налогообложения и энергетики в жесткой манере.

Кроме того, 29 июля Трамп опубликовал в соцсети Truth Social призыв к британскому правительству увеличить нефтедобычу в Северном море. Он также заявил, что высокие налоги в Великобритании фактически делают добычу нефти бессмысленной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:50 29.07.2025
Греф: Доля Сбера на рынке проектного финансирования жилой недвижимости составляет 60%
0
7
15:47 29.07.2025
Самыми популярными героями трансляций из Московского зоопарка стали панды, манул и капибары
0
31
15:32 29.07.2025
Бывший эксперт ООН призвал США отключить Украину от Starlink, а не выдвигать ультиматумы
0
72
15:12 29.07.2025
Страны Балтии и Германия разошлись во мнениях о новом бюджете ЕС
0
120
15:00 29.07.2025
Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 255 военнослужащих в зоне СВО
0
134
14:25 29.07.2025
Владимир Путин отметил вклад Сбера в развитие банковской системы
0
185
14:12 29.07.2025
В случае смены власти не только Зеленскому придется покинуть Украину — Кнайсль
0
260
14:00 29.07.2025
Процесс нормализации отношений РФ и США идет «ни шатко ни валко» — Песков
0
213
13:33 29.07.2025
Московские врачи создали ИИ-систему для диагностики инсульта — Собянин
0
260
13:32 29.07.2025
ВС РФ освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка ДНР
0
236

Возврат к списку