Встреча Трампа и Стармера показала большие разногласия между ними — Bloomberg

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером показала, что между ними есть большие разногласия. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, комментируя прошедшие 28 июля переговоры двух лидеров в Шотландии.

По оценке агентства, несмотря на попытки Трампа и Стармера в своей беседе сосредоточиться на точках соприкосновения, разлад между ними был очевиден. В частности, Трамп публично раскритиковал политику британского правительства в сфере миграции, преступности, налогообложения и энергетики в жесткой манере.

Кроме того, 29 июля Трамп опубликовал в соцсети Truth Social призыв к британскому правительству увеличить нефтедобычу в Северном море. Он также заявил, что высокие налоги в Великобритании фактически делают добычу нефти бессмысленной.