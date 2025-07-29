Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 255 военнослужащих в зоне СВО
15:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 255 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 175 человек, от действий группировок «Запад» — более 230, «Юг» — до 155, «Центр» — до 425, на направлении «Восток» — более 200 и «Днепр» — свыше 70 военнослужащих соответственно.
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