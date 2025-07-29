Бывший эксперт ООН призвал США отключить Украину от Starlink, а не выдвигать ультиматумы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум по урегулированию ситуации на Украине приведет к эскалации, вместо этого нужно прекратить поставлять Киеву оружие и отключить его от спутниковой системы Starlink. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

«Ультиматум означает эскалацию конфликта и провал дипломатии, — написал он на своей странице в Х. — Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от [американской системы спутникового интернета] Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну. Нарратив США и ЕС не выдерживает никакой критики».

По его мнению, американский лидер «не сделал никаких выводов из разговоров» с российским президентом. «Война на Украине — результат расширения НАТО в нарушение обещаний, данных [советской стороне экс-президентом США] Джорджем Бушем — старшим и [бывшим госсекретарем США] Джеймсом Бейкером», — напомнил эксперт, имея в виду обещания о нерасширении НАТО на восток в контексте договоренностей об объединении Германии. «Без урегулирования этого вопроса мир невозможен», — добавил де Зайас.

Трамп заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. 28 июля американский лидер вновь заявил, что разочарован РФ, а потому сокращает срок до 10-12 дней.