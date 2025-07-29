Владимир Путин отметил вклад Сбера в развитие банковской системы

14:25

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Сбера Германом Грефом, который рассказал об итогах работы банка за прошлый год.

«Вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы, – отметил Владимир Путин. – Поэтому нам в достаточно сложные времена, в том числе с помощью Сбера, даже если это напрямую не входило в круг ваших обязанностей, все-таки удалось выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением. За это вам большое спасибо. И то, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно».