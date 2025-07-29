Самыми популярными героями трансляций из Московского зоопарка стали панды, манул и капибары

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Страницу с онлайн-трансляциями из вольеров Московского зоопарка, которая начала работать осенью 2024 года, пользователи посетили уже более 7 млн раз. По данным московского департамента информационных технологий, эти прямые эфиры наиболее популярны у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, Краснодарского края.

«Чаще всего зрители наблюдают за семейством панд, манулом Тимофеем и капибарами», – отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Также в топ-10 самых просматриваемых вошли видео с бегемотом Ксюшей, орангутангами, гориллами, рысями, слонами, медоедами и сурикатами.

На портале mos.ru размещены трансляции с 69 камер зоосада, установленных в 20 вольерах. Онлайн-трансляции доступны каждый день – до конца июля с 7:30 до 22:00, а в августе с 7:30 до 21:00.