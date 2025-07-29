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ЕК подтвердила, что не сможет заставить компании ЕС покупать энергоресурсы в США

16:12 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия официально подтвердила, что не сможет заставить компании Евросоюза закупать энергоресурсы в США на $750 млрд или инвестировать в США $600 млрд, но будет «разговаривать с компаниями» и убеждать их это сделать. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о торговой сделке ЕС и США.

«Что касается обязательств по инвестициям и закупкам энергоресурсов. Конечно, Еврокомиссия не может диктовать компаниям условия. Но она может говорить с энергокомпаниями, может говорить с европейской промышленностью, чтобы увидеть, каковы их намерения на ближайшие годы. И да, мы намерены инвестировать в США, поскольку это хорошо для трансатлантических отношений», — сказал он.

«Еврокомиссия не может заставить компании делать что-либо, но мы можем говорить с ними, узнать их намерения и направить эту информацию США, чтобы подтвердить наши намерения вести бизнес», — сказал Джилл.

Представитель Еврокомиссии высказал мнение, что, достигнув сделки о пошлинах в 15%, Брюссель и Вашингтон «предотвратили наихудший сценарий».

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