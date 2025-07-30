Высота цунами на Камчатке и Курилах достигала 5-6 метров

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высота волн после землетрясения на Камчатке и Курилах достигала пяти-шести метров. Об этом заявил ТАСС руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.

«Цунами достаточно сильное. По данным визуальных наблюдений в ряде пунктов Камчатки и Курильских островов высота цунами достигала пяти-шести метров», — сказал Медведев.