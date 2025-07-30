Трамп скоро сделает еще один шаг на пути превращения США в «криптостолицу мира» — Минфин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп намерен превратить Соединенные Штаты в лидера мировой криптовалютной отрасли и вскоре предпримет новые шаги, направленные на достижение этой цели. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Трамп скоро примет еще одну важную меру, представив новый доклад президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов. Администрация Трампа будет неустанно работать над реализацией этих предложений, а Конгрессу необходимо внести свой вклад в принятие законов о структуризации рынка [криптовалют]. Под руководством Трампа Соединенные Штаты предоставляют предпринимателям и инвесторам необходимую им определенность в сфере государственного регулирования и делают шаг на пути к тому, чтобы Америка навсегда стала криптостолицей всего мира», — написал он в колонке для газеты The Washington Post.

Бессент также рассказал о стейблкойне — цифровой валюте, привязанной к стоимости доллара. «Американский доллар теперь имеет собственную интернет-платформу для платежей, которая является быстрой, удобной и экономичной для пользователей по всему миру. Эта инновационная технология может расширить доступ к долларовой экономике для миллиардов людей по всему миру и привести к резкому росту спроса на облигации США, обеспечивающие ценность стейблкойнов. Это в свою очередь поможет снизить расходы правительства по обслуживанию госдолга и помочь стране достичь устойчивости государственных финансов, одновременно укрепляя статус доллара США как мировой резервной валюты», — отметил он.

«Теперь, когда Конгресс установил четкие правила для [использования] стейблкойнов, следующим шагом станет расширение возможностей цифровых активов за пределы платежной системы. Технологии блокчейна способны коренным образом изменить работу финансовых рынков. Токенизация, благодаря которой активы „реального мира“ будут представлены в блокчейне, может повысить эффективность широкого спектра финансовых услуг и способствовать накоплению капитала. Процветающий рынок цифровых активов также может стимулировать предпринимательскую активность и создавать возможности для трудоустройства американцев», — добавил министр.

Ранее Бессент заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранить доминирование американского доллара в качестве мировой резервной валюты при помощи стейблкойнов.