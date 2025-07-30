В Таджикистане заявили, что не вмешиваются в процесс по делу о теракте в «Крокус сити»

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Таджикистана следят за судебным процессом по делу о теракте в «Крокус сити холле» но не вмешиваются в него. Об этом заявил на пресс-конференции министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода.

«Следствие завершено и сейчас [дело] находится на рассмотрении суда. В этом отношении мы не можем вмешиваться в процесс расследования, мы не можем вмешиваться в процесс вынесения решения суда», — сказала Холмахмадзода.

По ее словам, представительство Минтруда республики в РФ отслеживает данную ситуацию, «но не уполномочено участвовать в судебном процессе».