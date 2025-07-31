Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в августе. В их числе — дополнительные меры по противодействию мошенникам, защите исторической памяти и поддержке участников СВО.

Как отмечается в телеграм-канале Володина, с 1 августа банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей. «Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств. Под контролем родителей таких ситуаций удастся избежать», — объяснил председатель Госдумы.

Кроме того, россияне смогут отказываться от смс-рассылок — для этого нужно будет написать соответствующее заявление оператору связи. Володин подчеркнул, что эта мера позволит «защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом». Нововведение тоже вступит в силу 1 августа.

С 3 августа в России начнет действовать новый закон по защите исторической памяти — появится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите страны и ее интересов. За совершение такого преступления «будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 5 миллионов рублей», отмечается в материалах, размещенных в телеграм-канале председателя Госдумы. Володин также указал, что новая норма будет распространятся на мемориалы, расположенные на территории России и за ее пределами.

«Для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ», — отметил председатель Госдумы. По его словам, это нововведение будет способствовать повышению доступности образования для защитников страны и «позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы». Эта норма также вступит в силу 3 августа.

Еще одна мера поддержки бойцов спецоперации, о которой рассказала Володин, начала действовать с 23 июля. Она освободила участников СВО и их близких от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. «Это упрощает для них процедуру оформления необходимых документов и избавляет от излишней финансовой нагрузки», — добавил Володин. Речь идет в том числе о делах, которые касаются принятия наследства, признания отцовства или установления родственных отношений.

Как указано в материалах в телеграм-канале председателя Госдумы, с 3 августа в РФ появится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения предусмотренной законодательством информации, совершенные в крупном размере. Кроме того, с 3 августа начнет действовать закон об ответственности за сбыт и изготовление в целях сбыта поддельных средств идентификации и маркировки указанной продукции.