Истребитель F-35 ВВС США разбился в Калифорнии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По его сведениям, инцидент произошел в районе базы ВМС США Лемур в центральной части штата. Самолет упал на поле, пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится расследование.