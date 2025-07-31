Медведев ответил на критику Трампа в свой адрес
11:05 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нервной реакцию лидера США Дональда Трампа на свои слова и подчеркнул, что Россия продолжит идти своей дорогой.
«Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:05 31.07.2025
- Трамп считает «хорошей тактикой» сокращение срока для России до 10 дней — CNN
- 12:00 31.07.2025
- Сирия хочет, что РФ была с ней на пути модернизации страны — глава МИД
- 11:32 31.07.2025
- Трамп должен пересмотреть курс по Украине и наладить диалог с РФ — экс-советник Рейгана
- 11:20 31.07.2025
- Тела двух мигрантов обнаружены на восточной границе Польши в реке Буг
- 11:00 31.07.2025
- Истребитель F-35 ВВС США разбился в Калифорнии
- 10:32 31.07.2025
- В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО — силовики
- 10:20 31.07.2025
- РФ и США будут вместе заниматься сведением МКС с орбиты минимум до 2030 года — Крикалев
- 10:05 31.07.2025
- Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе
- 10:00 31.07.2025
- В Красноярске несовершеннолетний за деньги планировал поджечь релейные шкафы
- 09:50 31.07.2025
- Медицинский AI-помощник СберЗдоровья продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать