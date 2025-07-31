Медведев ответил на критику Трампа в свой адрес

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нервной реакцию лидера США Дональда Трампа на свои слова и подчеркнул, что Россия продолжит идти своей дорогой.

«Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.