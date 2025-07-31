0
0
157
НОВОСТИ

Медведев ответил на критику Трампа в свой адрес

11:05 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нервной реакцию лидера США Дональда Трампа на свои слова и подчеркнул, что Россия продолжит идти своей дорогой.

«Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 31.07.2025
Трамп считает «хорошей тактикой» сокращение срока для России до 10 дней — CNN
0
42
12:00 31.07.2025
Сирия хочет, что РФ была с ней на пути модернизации страны — глава МИД
0
43
11:32 31.07.2025
Трамп должен пересмотреть курс по Украине и наладить диалог с РФ — экс-советник Рейгана
0
119
11:20 31.07.2025
Тела двух мигрантов обнаружены на восточной границе Польши в реке Буг
0
130
11:00 31.07.2025
Истребитель F-35 ВВС США разбился в Калифорнии
0
161
10:32 31.07.2025
В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО — силовики
0
268
10:20 31.07.2025
РФ и США будут вместе заниматься сведением МКС с орбиты минимум до 2030 года — Крикалев
0
220
10:05 31.07.2025
Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе
0
264
10:00 31.07.2025
В Красноярске несовершеннолетний за деньги планировал поджечь релейные шкафы
0
249
09:50 31.07.2025
Медицинский AI-помощник СберЗдоровья продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов
0
196

Возврат к списку