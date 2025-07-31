Трамп должен пересмотреть курс по Украине и наладить диалог с РФ — экс-советник Рейгана

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны свернуть военную и финансовую поддержку Киева, а также начать дипломатический процесс нормализации отношений с Россией. Такое мнение выразил бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

«В отношении Украины у Трампа еще есть время изменить курс. США должны выйти из текущего конфликта, прекратив свою опосредованную войну против России. Это означает постепенное прекращение военной и финансовой поддержки Киева и расширение дипломатических контактов с Москвой для обсуждения поэтапной нормализации отношений в рамках более широкого мирного соглашения. Администрации Трампа следует продемонстрировать свою готовность в конечном итоге снять санкции, разморозить российские финансовые активы и возобновить международное взаимодействие с Москвой», — отметил Бэндоу. По его словам, США также должны поощрять участие других государств в мирных переговорах — например, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, а также Китая и Венгрии.

Что касается Европы, то США, по мнению эксперта, должны четко обозначить, что ответственность за безопасность континента теперь ложится на европейских членов НАТО. В случае продолжения военной поддержки Киева европейские страны должны делать это самостоятельно, без участия США, указывает он. Экс-советник Рейгана считает, что союзники США «несут ответственность за безрассудное игнорирование интересов Москвы в сфере безопасности, введение Украины в заблуждение относительно своей поддержки и отказ от переговоров с Россией» до начала СВО.

«Трамп, естественно, разочарован своей неспособностью положить конец конфликту в Европе. Его отчаянные надежды на Нобелевскую премию мира угасают, если уже не рухнули. Однако лучшая стратегия, чтобы переломить ход событий, — это стремление к соглашению между Россией и Украиной, а не навязывание им своих условий. Ему следует действовать сейчас, чтобы восстановить свою внешнеполитическую репутацию, которая выглядит все более воинственной», — резюмировал Бэндоу.

Ранее американский лидер заявил, что более не заинтересован в разговоре со своим российским коллегой, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме имеет в виду.