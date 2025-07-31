Медведев призвал Трампа вспомнить про «ходячих мертвецов»

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа не забывать про опасность «мертвых». Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова американского лидера про экономику России, а также критику в свой адрес.

«Про „мертвую экономику“ Индии и России и „заход на опасную территорию“ — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“, — написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.

Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social негативно высказался об экономике России и Индии и о торговле США с двумя странами, а также критично отозвался в адрес Медведева.