Медведев призвал Трампа вспомнить про «ходячих мертвецов»
12:20 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа не забывать про опасность «мертвых». Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова американского лидера про экономику России, а также критику в свой адрес.
«Про „мертвую экономику“ Индии и России и „заход на опасную территорию“ — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“, — написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.
Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social негативно высказался об экономике России и Индии и о торговле США с двумя странами, а также критично отозвался в адрес Медведева.
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