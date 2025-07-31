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Проблему Приднестровья можно решать только после вывода российских войск — Санду

13:32 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии намерены решать проблему Приднестровья только после вывода из непризнанной республики Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Об этом заявила президент Майя Санду в интервью молдавскому изданию «Ньюсмейкер», объясняя пятилетний перерыв в переговорах по приднестровскому урегулированию.

«Главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», — сказала Санду. По ее словам, это зависит от ситуации на Украине. «Если будут реальные мирные переговоры на Украине, то тогда, может быть, и для нас откроется окно возможностей для того, чтобы поставить и решить этот вопрос о выводе российской армии с нашей территории», — пояснила она.

При этом президент Молдавии подчеркнула, что не намерена делиться с Приднестровьем кредитами и грантами, которые ей пообещал выделить ЕС, так как не желает «финансировать режим, подчиненный России».

«Экономическая модель Приднестровья основывалась на дешевом газе из России. Сейчас, когда Россия поставляет меньше газа, мы видим, что эта модель не является ни конкурентоспособной, ни устойчивой. Люди должны осознать всю уязвимость этой системы и, в том числе, понять, почему важно диверсифицировать источники энергии, и какие риски возникают, когда зависишь от России», — утверждала Санду.

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