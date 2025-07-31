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Россия является гарантом безопасности для Белоруссии — Лукашенко

15:00 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия для Белоруссии является гарантом безопасности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

«Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО», — приводит его слова агентство БелТА.

«Поэтому для нас Россия — это гарант нашей безопасности», — подчеркнул белорусский лидер.

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