В России выросли госпошлины для автомобилистов и мигрантов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ряд новых пошлин за государственные услуги и повышает некоторые существующие.

Корректировка связана с тем, что госорганам нужно компенсировать свои фактические расходы на оказание услуг. При этом важно установить актуальные расценки — с учетом накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий.

Вдвое увеличиваются пошлины за выдачу водительских удостоверений. Они были установлены в 2014 году (для прав нового поколения — в 2018 году) и с того момента не менялись. А затраты на их оформление заметно увеличились. Теперь пошлины составят 6 тыс. рублей для удостоверений нового образца, 4 тыс. рублей — старого, 3,2 тыс. рублей — международного. Менять права нужно раз в 10 лет, поэтому, по задумке властей, предлагаемая сумма не будет обременительной.

Госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль увеличивается с 2 до 3 тыс. рублей. За свидетельство о регистрации ТС на бумажном носителе нужно будет заплатить 1,5 тыс. рублей (вместо 500 рублей), на пластиковом носителе — 4,5 тыс. рублей (вместо 1,5 тыс. рублей). Стоимость получения паспорта транспортного средства вырастет с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей.

Вводится госпошлина за выписку из госреестра транспортных средств. Она составит 50 рублей за запрос. Раньше это было бесплатно, чем массово пользовались не только покупатели авто, но и дилеры, перекупщики, негосударственные сервисы получения данных. Как следствие — в МВД приходило слишком много запросов, причем на одни и те же транспортные средства. Всего — более 1,8 млрд запросов в год. Это создавало избыточную нагрузку на IT-инфраструктуру МВД России.

Устанавливается пошлина за оформление диагностических карт, которые подтверждают прохождение автомобилем ТО. Эта процедура проводится с использованием IT-инфраструктуры МВД. Так как услуга раньше была бесплатной, издержки министерства не компенсировались. Не редки были случаи ввода ошибочных и некорректных данных операторами технического осмотра.

Появилась госпошлина за выдачу заключения о том, что учебно-материальная база автошколы соответствует требованиям. Это должно, с одной стороны, стимулировать автошколы работать более ответственно, а значит повысить безопасность дорожного движения. С другой — покрыть издержки государства.

С учетом того, что автошколы занимаются коммерческой деятельностью и постоянно набирают новых учеников, сумма пошлины — 15 тыс. рублей — чисто символическая, она не повлияет на себестоимость услуг.

Некоторые поправки касаются мигрантов. Вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания, увеличивается размер госпошлины за регистрацию иностранца по месту жительства.

Эти меры важны, с одной стороны, для усиления контроля за пребыванием иностранцев в России — пока еще многие находятся в стране незаконно. С другой стороны, это позволит госорганам компенсировать фактические затраты, связанные с оформлением и выдачей патента.

Власти ожидают, что обновление госпошлин будет стимулировать и самих мигрантов более ответственно относиться к документам и срокам их действия.