На Западе обсуждают легализацию пиратства на госуровне — Патрушев
16:12 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легализация на государственном уровне пиратства обсуждается в странах Запада, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
«Ведутся разговоры о возрождении практики выдачи каперских свидетельств, то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве», — сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.
«Эту угрозу также нельзя недооценивать», — подчеркнул Патрушев.
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