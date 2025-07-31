На Западе обсуждают легализацию пиратства на госуровне — Патрушев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легализация на государственном уровне пиратства обсуждается в странах Запада, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Ведутся разговоры о возрождении практики выдачи каперских свидетельств, то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве», — сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

«Эту угрозу также нельзя недооценивать», — подчеркнул Патрушев.