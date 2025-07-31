Путин пошутил, что РФ «пригодятся в хозяйстве» подаренные Лаосом слоны

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин с готовностью отреагировал на намерение руководства Лаоса подарить России «пару слонов» по случаю 65-летия установления дипотношений.

Речь об этом зашла на переговорах с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. «По случаю 65-летия установления дипотношений лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам и Российской Федерации пару слонов. Эти слоны будут содержаться в зоопарке Санкт-Петербурга, где я раньше учился», — заявил Тхонглун Сисулит. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики отметил, что транспортировка слонов состоится в ближайшее время: «Слон является символом нашей страны, страны „миллиона слонов“, символом мира и благополучия».

«В хозяйстве пригодятся, спасибо!» — ответил Путин на слова лидера Лаоса о желании сделать подарок.