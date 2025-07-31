0
0
0
НОВОСТИ

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

16:33 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Согласно нововведениям, за поиск экстремистских материалов, указаны в соответствующем перечне, в том числе с использованием VPN, нарушители заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За рекламу сервисов же предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, использование VPN при совершении преступления признано отягчающим обстоятельством. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки внесены в статью 63 УК РФ, которая определяет перечень отягчающих обстоятельств. Теперь преступления, совершенные «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», будут наказываться более строго.

Норма вступит в силу с 1 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 31.07.2025
На Западе обсуждают легализацию пиратства на госуровне — Патрушев
0
102
16:00 31.07.2025
В России выросли госпошлины для автомобилистов и мигрантов
0
121
15:32 31.07.2025
Средства ПВО сбили за сутки 169 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
160
15:12 31.07.2025
Из-за проливных дождей в Китае погибли 60 человек
0
198
15:00 31.07.2025
Россия является гарантом безопасности для Белоруссии — Лукашенко
0
208
14:32 31.07.2025
Приставы за полгода передали РФ доли более чем в 40 компаниях
0
265
14:12 31.07.2025
Рада приняла закон, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов на Украине
0
284
14:00 31.07.2025
У Сирии нет агрессивных намерений в отношении Израиля, ей нужна стабильность — глава МИД
0
289
13:32 31.07.2025
Проблему Приднестровья можно решать только после вывода российских войск — Санду
0
296
13:20 31.07.2025
Индийские компании стремятся прояснить у властей ситуацию с закупками российской нефти
0
315

Возврат к списку