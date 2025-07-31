Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
16:33 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.
Согласно нововведениям, за поиск экстремистских материалов, указаны в соответствующем перечне, в том числе с использованием VPN, нарушители заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За рекламу сервисов же предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Кроме того, использование VPN при совершении преступления признано отягчающим обстоятельством. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Поправки внесены в статью 63 УК РФ, которая определяет перечень отягчающих обстоятельств. Теперь преступления, совершенные «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», будут наказываться более строго.
Норма вступит в силу с 1 сентября.
НОВОСТИ
- 16:12 31.07.2025
- На Западе обсуждают легализацию пиратства на госуровне — Патрушев
- 16:00 31.07.2025
- В России выросли госпошлины для автомобилистов и мигрантов
- 15:32 31.07.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 169 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 15:12 31.07.2025
- Из-за проливных дождей в Китае погибли 60 человек
- 15:00 31.07.2025
- Россия является гарантом безопасности для Белоруссии — Лукашенко
- 14:32 31.07.2025
- Приставы за полгода передали РФ доли более чем в 40 компаниях
- 14:12 31.07.2025
- Рада приняла закон, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов на Украине
- 14:00 31.07.2025
- У Сирии нет агрессивных намерений в отношении Израиля, ей нужна стабильность — глава МИД
- 13:32 31.07.2025
- Проблему Приднестровья можно решать только после вывода российских войск — Санду
- 13:20 31.07.2025
- Индийские компании стремятся прояснить у властей ситуацию с закупками российской нефти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать