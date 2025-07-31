Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

16:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Согласно нововведениям, за поиск экстремистских материалов, указаны в соответствующем перечне, в том числе с использованием VPN, нарушители заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За рекламу сервисов же предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, использование VPN при совершении преступления признано отягчающим обстоятельством. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки внесены в статью 63 УК РФ, которая определяет перечень отягчающих обстоятельств. Теперь преступления, совершенные «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», будут наказываться более строго.

Норма вступит в силу с 1 сентября.