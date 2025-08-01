Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и более 60 стран

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Документ был опубликован Белым домом. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%). Помимо государств, в списке также отдельно значатся Фолклендские острова (в отношении них США вводят пошлину в 10%) и Тайвань (20%).

В указе отмечается, что отношении отсутствующих в перечне стран будет действовать «базовая пошлина» размером в 10%.

Отдельным указом Трамп также повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады, которые были введены за недостаточные меры по борьбе с контрабандой фентанила в США.