Вся аэродромная сеть ВС РФ будет обеспечена укрытиями для авиации — замглавкома ВКС
10:00 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Укрытиями для защиты авиации планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ. Об этом заявил начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев.
Максимцев в интервью газете «Красная звезда» заявил, что за последние два года на основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия военной авиатехники. «В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказал начальник Главного штаба ВКС.
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