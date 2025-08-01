Цена газа в Европе в июле оказалась почти на 12% выше, чем годом ранее
10:05 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена газа в Европе по итогам июля снизилась на 7% к июню, примерно до $410 за 1 тыс. кубометров, но в годовом сравнении выросла почти на 12%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС.
Цена газа в европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I полугодии текущего составила $464 за 1 тыс. куб. м. В целом текущим летом котировки оказываются на 13% выше к аналогичному периоду прошлого года на фоне более высокого спроса на газ для заполнения хранилищ к зиме.
Если 30 июня фьючерсы на газ торговались около $401 за 1 тыс. куб. м, то 31 июля торги закрылись на уровне $415 — на 3,5% выше по сравнению с концом прошлого месяца.
НОВОСТИ
- 11:05 01.08.2025
- У Путина не бывает отпуска, но случается иногда пара выходных — Песков
- 11:00 01.08.2025
- Уиткофф нанесет визит в РФ — Трамп
- 10:32 01.08.2025
- Канада примет меры для защиты промышленности в ответ на новые пошлины США
- 10:20 01.08.2025
- В шести округах РФ температура в августе будет выше нормы — Вильфанд
- 10:00 01.08.2025
- Вся аэродромная сеть ВС РФ будет обеспечена укрытиями для авиации — замглавкома ВКС
- 09:32 01.08.2025
- ВСУ за семь месяцев 2025 года потеряли более 300 тыс. военных
- 09:20 01.08.2025
- Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и более 60 стран
- 09:05 01.08.2025
- США введут санкции против РФ, но это может не повлиять на ситуацию вокруг Украины — Трамп
- 09:00 01.08.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
- 22:30 31.07.2025
- Появление в Белоруссии российского ядерного оружия изменило тон в общении Минска с Западом - Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать