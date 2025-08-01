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Цена газа в Европе в июле оказалась почти на 12% выше, чем годом ранее

10:05 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена газа в Европе по итогам июля снизилась на 7% к июню, примерно до $410 за 1 тыс. кубометров, но в годовом сравнении выросла почти на 12%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС.

Цена газа в европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I полугодии текущего составила $464 за 1 тыс. куб. м. В целом текущим летом котировки оказываются на 13% выше к аналогичному периоду прошлого года на фоне более высокого спроса на газ для заполнения хранилищ к зиме.

Если 30 июня фьючерсы на газ торговались около $401 за 1 тыс. куб. м, то 31 июля торги закрылись на уровне $415 — на 3,5% выше по сравнению с концом прошлого месяца.

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