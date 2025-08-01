ВС Индии намерены достигнуть самообеспечения боеприпасами к концу 2025 года — агентство
11:32 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Индии планируют достигнуть полного самообеспечения в сфере боеприпасов для артиллерийских вооружений и стрелкового оружия к концу 2025 года. Об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на источники.
«Отечественный оборонный сектор значительно увеличит производство боеприпасов, критическая нехватка которых отмечалась во время проведенной в мае индийской военной операции „Синдур“ против Пакистана. К концу текущего года мы намерены достигнуть полного самообеспечения в сфере боеприпасов», — заявил агентству генерал-лейтенант Амардип Сингх, глава Управления артиллерийского снабжения Минобороны Индии.
Отмечается, что потребуется нарастить производство снарядов в пять-шесть раз, чтобы прекратить зависимость от поставок из-за рубежа, которые сейчас обеспечивают до 10% потребностей индийской армии. Для этого будет необходимо преодолеть трудности, связанные с дефицитом в том числе взрывчатых веществ. В настоящее время существует значительный разрыв между потребностями армии в боеприпасах и возможностями их производства индийской промышленностью, сказал он.
Как ранее сообщили местные СМИ, Индия планирует увеличить индийскую долю на мировом рынке боеприпасов с текущего показателя менее 1% до 5-10% в ближайшие четыре-пять лет и до 25-30% в будущем.
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