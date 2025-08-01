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Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Архангельской области

12:08 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Архангельск — Котлас на переезде в Архангельской области, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 1 августа 2025 года водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом № 372 сообщением Архангельск — Котлас. Машинист применил торможение, однако столкновения избежать не удалось. Задержка поезда составила 18 минут», — указано в сообщении. О пострадавших не сообщается.

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