Мишустин поручил изучить цены на воду для полива на приусадебных участках
12:32 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минприроды, Минфин и Росводресурсы должны до декабря изучить предложения Совета Федерации по расчету стоимости воды для полива на приусадебных хозяйствах. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты СФ.
Ведомства рассмотрят предложения парламентариев «об определении условий расчета стоимости воды из мелиоративных систем для пользователей, не являющихся сельхозтоваропроизводителями».
Кроме того, в рамках поддержки отечественных аграриев Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития до декабря проинформируют СФ о консультациях в ЕАЭС по введению квот на ввоз средств защиты растений.
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