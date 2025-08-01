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ЕС заключил с США невыгодную, невыполнимую и неправомерную сделку — Орбан

13:00 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз заключил с Соединенными Штатами невыгодную, невыполнимую и неправомерную сделку, которая, помимо импортных тарифов, касается закупок европейцами американских вооружений для Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в утренней программе радиостанции Kossuth договоренности между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом.

«Председатель Еврокомиссии взяла обязательства перед Америкой, которые не входят ее компетенцию», — сказал глава правительства по поводу обещаний, которые фон дер Ляйен дала Трампу. Орбан отметил, что речь идет не только об импортных пошлинах, но и о «секретном пункте [соглашения], касающемся поставок оружия на Украину», закупках американских энергоносителей на $750 млрд и европейских инвестициях в размере $600 млрд в экономику США.

Премьер подчеркнул, что ни он, ни другие лидеры стран ЕС не давали фон дер Ляйен полномочий заключать подобные договоренности от их имени. «Если я правильно понимаю, то [по планам Еврокомиссии] украинцам будут поставляться американские вооружения, за которые будут платить европейцы. Меня никто об этом не спрашивал, и на этот счет нет европейского решения. Поэтому я хочу сказать, что произошла очень большая неприятность и проблема серьезнее, чем может показаться», — сказал Орбан.

По его мнению, «дело не только в том, что была заключена невыгодная [для Евросоюза] сделка». Еврокомиссия взяла обязательства перед США, которые страны ЕС выполнить не смогут, убежден глава правительства. Он считает, что через год Трамп спросит у них, «где инвестиции на $600 млрд, где закупки вооружений, где закупки энергоносителей, о которых мы с вами договаривались», и тогда США вновь увеличат импортные пошлины на европейские товары. «И мы вновь проиграем», — заявил Орбан.

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