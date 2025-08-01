Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» в июле стал рекордным

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в июле нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году — 1,59 млрд кубометров, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Транспортировка по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в январе — июле выросла на 6,9% — до 9,91 млрд куб. м. В июле экспорт российского газа в Европу по данному направлению подскочил на 41% по сравнению с июнем и на 5% по сравнению с июлем 2024 года — до 1,59 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум зафиксирован в январе текущего года — 1,56 млрд куб. м.

Средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в июле (51,4 млн куб. м в сутки) оказалась на 5% выше, чем в июле 2024 года, и на 37% больше по сравнению с июнем.