Задержки поставок Patriot из США ослабят ПВО стран ЕС, готовых помочь Киеву — Euractiv
11:32 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможные задержки в поставках американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут ослабить противовоздушную оборону ряда европейских стран после того, как они передадут часть своих комплексов Киеву. Об этом сообщил портал Euractiv.
Как отмечается в публикации, запасы вооружений в Европе истощились из-за предыдущих поставок вооружений Украине. Поэтому у ряда стран есть опасения, что в их системах противовоздушной обороны могут возникнуть бреши в случае, если поставки из США будут не настолько оперативными, как предполагалось.
Представитель Raytheon сообщил порталу, что компания увеличит производство нового варианта ракеты-перехватчика GEM-T на 150% до 2028 года из-за высокого спроса. Корпорация также выделила почти $1 млрд для закупки критически важных комплектующих и изготовления РЛС.
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