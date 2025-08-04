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Задержки поставок Patriot из США ослабят ПВО стран ЕС, готовых помочь Киеву — Euractiv

11:32 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные задержки в поставках американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут ослабить противовоздушную оборону ряда европейских стран после того, как они передадут часть своих комплексов Киеву. Об этом сообщил портал Euractiv.

Как отмечается в публикации, запасы вооружений в Европе истощились из-за предыдущих поставок вооружений Украине. Поэтому у ряда стран есть опасения, что в их системах противовоздушной обороны могут возникнуть бреши в случае, если поставки из США будут не настолько оперативными, как предполагалось.

Представитель Raytheon сообщил порталу, что компания увеличит производство нового варианта ракеты-перехватчика GEM-T на 150% до 2028 года из-за высокого спроса. Корпорация также выделила почти $1 млрд для закупки критически важных комплектующих и изготовления РЛС.

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